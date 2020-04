(ANSA) – MATERA, 10 APR – “In una fase così difficile, anche economicamente, per tante famiglie, esorto i proprietari di abitazioni concesse in locazione, a sospendere momentaneamente la riscossione dei canoni di affitto nei confronti dei soggetti maggiormente colpiti dalle misure di restrizione delle attività economiche, fino a quando l’emergenza non sarà cessata”. E’ l’appello lanciato, attraverso l’ufficio stampa, dall’assessore al Bilancio del Comune di Matera, Eustachio Quintano.



