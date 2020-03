(ANSA) – POTENZA, 14 MAR – Confindustria Basilicata “accompagnerà le proprie aziende nell’adozione delle misure fissate dal Protocollo, volte a garantire la massima sicurezza sui luoghi di lavoro”. Lo ha detto – in una dichiarazione diffusa dall’ufficio stampa – il presidente degli industriali lucani, Pasquale Lorusso, esprimendo “soddisfazione per l’intesa raggiunta tra il Governo, associazioni datoriali e parti sindacali che ha portato alla sottoscrizione del ‘Protocollo condiviso di autoregolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro'”.

“In questo particolare momento – ha aggiunto Lorusso – il nostro ringraziamento non può che andare agli imprenditori, alle lavoratrici e ai lavoratori, per il grande atto di responsabilità di cui stanno dando prova”.



