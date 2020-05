(ANSA) – POTENZA, 1 MAG – Undici tamponi positivi sugli ultimi 495 analizzati in Basilicata: quasi una “doccia fredda” per una regione che negli ultimi giorni aveva registrato numeri molto bassi. Lo ha reso noto la task force regionale. I nuovi positivi sono distribuiti in otto comuni (uno ciascuno a Moliterno, Roccanova, Cersosimo, Senise, Tramutola, Marsiconuovo e Irsina; quattro a Marsicovetere). I contagi confermati sono in Basilicata 193, con 25 vittime del covid-19 e 160 persone guarite.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram