(ANSA) – POTENZA, 16 MAR – Altri cinque casi di coronavirus sono stati riscontrati in Basilicata: il totale adesso è di 18.

I casi positivi – secondo quanto reso noto dalla task force regionale – riguardano quattro persone di Moliterno e una persona di Potenza: tutte si trovano “presso le proprie abitazioni”.

Nel laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza, in serata, sono stati analizzati in totale 12 tamponi: gli altri sette sono risultati negativi.



