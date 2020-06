(ANSA) – POTENZA, 07 GIU – Zero contagi per l’undicesimo giorno consecutivo, zero persone ricoverate negli ospedali lucani e solo 12 quelle attulamente positive al coronavirus: sono i dati che arrivano oggi dalla Basilicata, unica regione italiana con l’indice Rt a zero.

Ieri – secondo quanto reso noto dalla task force regionale – sono stati analizzati 265 tamponi, tutti negativi e sono stati registrati tre nuovi guariti. (ANSA).



