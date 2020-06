(ANSA) – POTENZA, 04 GIU – “Persiste l’obbligo della comunicazione per tutti coloro che arrivano in Basilicata”, anche se asintomatici: lo prevede un’ordinanza appena emessa dal presidente della Regione, Vito Bardi.

L’ordinanza stabilisce che “chi arriva o si trasferisce, anche temporaneamente”, in Basilicata, deve comunicarlo al medico curante, al pediatra se si tratta di un minorenne o al numero verde regionale 800996688, indicando luogo di provenienza, destinazione principale, periodo di soggiorno e recapiti telefonici. (ANSA).



