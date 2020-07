(ANSA) – POTENZA, 04 LUG – Sono risultati tutti negativi i risultati dei 229 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dalla task force regionale.

Restano due i contagi confermati in regione (entrambi i pazienti sono in isolamento domiciliare), con 371 persone guarite dal covid-19 e 27 vittime. (ANSA).



