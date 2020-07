(ANSA) – POTENZA, 06 LUG – Sono risultati tutti negativi i 245 tamponi esaminati nello scorso fine settimana in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale. I dati dell’epidemia sono quindi sostanzialmente inalterati: due soli contagi confermati in Basilicata (entrambi in isolamento domiciliare).

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, vi sono stati 27 morti a causa del covid-19 e 371 persone guarite. In totale, sono stati analizzati 40.807 tamponi, 40.385 dei quali risultati negativi.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram