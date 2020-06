(ANSA) – POTENZA, 18 GIU – “Quella della Basilicata è una situazione da vivere con una buona dose di tranquillità in virtù dei molti problemi risolti anche grazie della visita del viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, per quanto concerne la diagnostica e le misure riguardanti la tutela personale degli operatori sanitari e non solo”. Lo ha detto l’assessore regionale alla salute, Rocco Leone, nel corso di una riunione della quarta commissione permanente del Consiglio regionale sull’emergenza coronavirus. (ANSA).



