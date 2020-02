(ANSA) – POTENZA, 29 FEB – In Basilicata, per l’emergenza sanitaria Coronavirus, “dei 32 test effettuati finora 25 sono risultati negativi, mentre per sette le analisi sono in corso”.

Lo ha reso noto – attraverso l’ufficio stampa della Giunta lucana – la task force regionale.



