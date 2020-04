(ANSA) – POTENZA, 22 APR – Con l’accusa di aver violato le norme in materia di armi e di droga, nove persone sono state denunciate, a vario titolo, dai Carabinieri nell’ambito di controlli svolti nel Potentino per il rispetto delle prescrizioni sull’emergenza coronavirus. Nei confronti di otto persone sono state inoltre decise sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle prescrizioni.



