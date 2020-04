(ANSA) – POTENZA, 19 APR – Solo tre tamponi positivi su 472 eseguiti nelle ultime 24 ore in Basilicata, dove i numeri continuano ad essere “bassi”: lo ha reso noto la task force della Regione, spiegando che il totale dei contagiati in regione è di 247. I nuovi positivi sono a San Giorgio Lucano, Rotondella e Acerenza. In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati eseguiti 6.528 tamponi.



