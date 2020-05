(ANSA) – POTENZA, 19 MAG – “Abbiamo convocato con urgenza due tavoli per avere la fotografia reale della situazione nelle nostre dighe: abbiamo raccolto le legittime istanze pervenute dal Comune di Montalbano Jonico (Matera) e posto in campo azioni per gestire al meglio e con senso di responsabilità la risorsa idrica nel medio e lungo periodo”. Lo ha detto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l’assessore all’agricoltura, Francesco Fanelli, in riferimento “alla diga di Montecotugno e dare un segnale di attenzione al territorio di Montalbano Jonico (Matera) da dove, nei giorni scorsi, sono arrivate segnalazioni di criticità sulla penuria di acqua”.

(ANSA).



