(ANSA) – POTENZA, 19 MAR – Un giovane, che ha detto di essere originario della Nuova Guinea, è stato fermato dalla Polizia, a Pisticci (Matera) e posto in quarantena dopo essere arrivato su un autobus. Il giovane, che era senza documenti, ha detto di essere partito in treno da Torino e di aver avuto la febbre nei giorni scorsi. E’ stato visitato dai medici, che non hanno rilevato “sintomi associabili al coronavirus”.



