(ANSA) – RIONERO IN VULTURE, 09 GIU – Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Rionero in Vulture (Potenza), durante controlli nella villa comunale, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre all’arresto, i militari hanno denunciato un uomo di 30 anni, che aveva una piccola quantità di droga. (ANSA).



