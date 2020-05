(ANSA) – RIONERO IN VULTURE, 29 MAG – Un giovane di nazionalità gambiana, di 24 anni, è stato arrestato dai Carabinieri, a Rionero in Vulture (Potenza), perché trovato in possesso di 54 grammi di marijuana. L’arresto è avvenuto dopo un controllo in un centro di accoglienza, dove i militari avevano notato un “insolito via vai”. (ANSA).



