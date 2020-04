(ANSA) – MATERA, 11 APR – Era evaso dai domiciliari per andare a minacciare la donna che lo aveva fatto arrestare per furto aggravato: a Rotondella (Matera) i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Potenza, nei confronti di un uomo di 43 anni.

Lo scorso 2 aprile, l’uomo era andato a casa della donna, cercando di entrare, prendendo a calci e pugni la porta e inveendo nei suoi confronti, ma era stato fermato e posto ai domiciliari dai Carabinieri che ieri hanno eseguito il provvedimento di aggravamento della misura cautelare.



