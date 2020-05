(ANSA) – POTENZA, 06 MAG – Una “doppia azione significativa: aiutare gli indigenti garantendo derrate alimentari di qualità e sostenere le imprese agricole e agroalimentari regionali che in questa fase epidemiologica, nonostante non si siano mai fermate, hanno subito riduzioni di fatturato a causa del duro contraccolpo della crisi dei mercati”.

Sono questi i temi alla base di una nota inviata dall’assessore regionale all’agricoltura, Francesco Fanelli, e dagli assessori regionali di Calabria e Sicilia, al ministro Teresa Bellanova per “sollecitare – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale lucana – scelte governative chiare e orientate a sostenere il reddito dei nostri produttori mettendoli nelle condizioni di partecipare alla gara per la fornitura degli aiuti alimentari da destinare a una sempre più numerosa platea di bisognosi”.



