(ANSA) – POTENZA, 3 MAG – Sì agli spostamenti per raggiungere le seconde case e le barche per fare manutenzione e via libera anche all’igiene per gli animali domestici, con distanziamento, senza contatto diretto alla consegna dell’animale stesso e senza attesa nella struttura: sono due delle previsioni contenute in un’ordinanza emessa in serata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in vista della “fase 2” dell’emergenza sanitaria. L’ordinanza, lunga 15 pagine, prevede anche l’obbligo di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e all’aperto nei mercati, esclusi solo i bambini con meno di sei anni e i disabili che non possano indossarle. Riaprono parchi, ville e giardini.



