(ANSA) – POTENZA, 4 MAG – Vigili urbani e forze dell’ordine hanno inaugurato il primo giorno della “fase 2” in Basilicata intensificando i controlli sulle strade di accesso alla regione, nelle stazioni e nei terminal bus di Potenza e di Matera, per sottoporre al tampone che torna ed ottenere l’indirizzo della casa dovrà trascorrerà la quarantena di 14 giorni.

E’ questa l’immagine principale del giorno, fra i lucani, nella seconda fase dell’emergenza sanitaria. Stazioni e terminal bus di Potenza e Matera sono presidiati fin da stamani, anche se treni a lunga percorrenza e autobus extraregionali arriveranno soltanto fra alcune ore o nel pomeriggio e in serata.



