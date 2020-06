(ANSA) – POTENZA, 05 GIU – “E’ dal turismo sostenibile che la Basilicata immagina la ripartenza”: Eni DataLab ha identificato in questo il “sentiment” dei lucani per la “fase 3” dell’emergenza coronavirus. Gli esperti hanno raccolto e analizzato oltre 27 mila tweet “per capire argomenti ed emozioni dei lucani”.

I risultati sono stati presentati oggi nel corso del primo dibattito on line “Orizzonti Talk”, promosso dal mensile “Orizzonti” della compagnia petrolifera in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, sul tema: “Energia sostenibile per un mondo che riparte”. Al confronto hanno partecipato anche il filosofo Massimo Cacciari, il Sottosegretario ai Beni culturali, Lorenza Bonaccorsi, il direttire regione Italia upstream di Eni, Luigi Ciarrocchi. Lo ha coordinato il giornalista de “Il Mattino” Gianni Molinari. (ANSA).



