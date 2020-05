(ANSA) – RIONERO IN VULTURE, 30 MAG – Grazie ad un “5+2” indovinato nell’estrazione settimanale di ieri sera, in una tabaccheria-ricevitoria di Rionero in Vulture (Potenza), un anonimo scommettitore ha vinto oltre 33 milioni di euro con il concorso “Euro Jackpot”. La vincita è stata confermata dal titolare della ricevitoria, che si trova nella zona dell’ospedale oncologico di Rionero. (ANSA).



