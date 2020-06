(ANSA) – MATERA, 15 GIU – Cinque slot machine sono state sequestrate a Matera dalla Polizia, in un bar il cui titolare è stato sanzionato per 50 mila euro. Il sequestro è avvenuto durante un controllo nel locale. Due avventori stavano giocando, ma le slot non erano collegate al circuito statale dei Monopoli.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram