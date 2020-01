(ANSA) – POTENZA, 3 GEN – “Il provvedimento del Ministro dell’Ambiente di stanziare risorse per dare praticamente avvio al percorso per la realizzazione dell’area marina protetta è un passaggio molto importante per lo sviluppo turistico, per far crescere e apportare nuova economia a Maratea (Potenza) e il suo entroterra”. Così, in una nota, il senatore lucano del M5s, Arnaldo Lomuti, evidenziando che “il Governo e il Movimento 5 stelle, a differenza della Regione, stanno dimostrando di interessarsi alla Basilicata ed intervenire per il potenziamento e valorizzazione dei territori per promuovere sviluppo socio economico”.



