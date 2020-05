(ANSA) – POTENZA, 2 MAG – Ordine dei Giornalisti e Associazione della Stampa di Basilicata – in una nota congiunta firmata dai presidenti, Mimmo Sammartino e Angelo Oliveto – “tornano a esprimere grande preoccupazione per le gravi minacce che incombono sul sistema dell’informazione in regione. Minacce che mettono a repentaglio l’esistenza stessa di testate giornalistiche, delle loro redazioni, dei posti di lavoro e il pluralismo delle voci dell’informazione lucana”.

Sammartino e Oliveto hanno evidenziato che “le vicissitudini editoriali che rendono incerto il futuro della Gazzetta del Mezzogiorno e la chiusura delle pagine di Matera del Corriere del Mezzogiorno costituiscono solo gli ultimi esempi del preoccupante declino in atto. Comportamenti sempre deprecabili ma che risultano ancor più stridenti e incomprensibili in un momento drammatico come quello segnato dalla pandemia da Covid19. Un momento che dovrebbe rendere evidente a tutti la necessità di avere più, e non meno, informazione qualificata e responsabile”.



