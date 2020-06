(ANSA) – MATERA, 6 GIU – Cultura, infrastrutture, valorizzazione delle risorse territoriali, rapporti più stretti tra Matera e il Metapontino, attivazione di una politica di marketing a medio e a lungo termine, pieno utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione Basilicata. Sono alcune delle priorità indicate da Cgil, Cisl e Uil, in un incontro con enti locali e associazioni, per mettere a punto un programma operativo di rilancio del turismo nella città dei Sassi e nella provincia. (ANSA)

