(ANSA) – POTENZA, 08 MAG – “I volontari e gli operatori delle sezioni lucane e del comitato regionale della Croce Rossa Italiana presta il loro impegno con umanità al servizio dei più deboli. E’ per noi un apporto prezioso in questo particolare momento di necessità per le fasce più deboli della popolazione”.

E’ questo il messaggio inviato dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per la Giornata Mondiale della Croce Rossa. (ANSA).



