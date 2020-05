(ANSA) – POTENZA, 23 MAG – Il Picerno “ripartirà con l’intenzione di fare sempre bene e meglio”, confermando anche per la prossima stagione l’allenatore Domenico Giacomarro. Lo ha detto, attraverrso l’ufficio stampa, Enzo Mitro, il direttore generale della società rossoblù che, prima della sospensione per l’emergenza coronavirus e in attesa delle decisioni finali sul campionato 2019/2020, era al sedicesimo posto della classifica del girone C della serie C. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram