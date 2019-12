(ANSA) – POTENZA, 23 DIC – Nel distretto della Corte di appello di Potenza il processo penale dura in media 1.426 giorni, cioè circa tre anni e nove mesi: è quanto emerge dai dati pubblicati oggi dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”. In Italia, la durata media del processo penale – dalle indagini preliminari in Procura alla Corte di Cassazione – è pari a 1.589 giorni.



