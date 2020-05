(ANSA) – POTENZA, 21 MAG – Sono 77 le prime domande finanziate per l’avviso “Piccoli Prestiti per il sostegno ed il rafforzamento delle microimprese lucane, per i liberi professionisti e lavoratori autonomi”, della Regione Basilicata.

L’avviso è gestito da Sviluppo Basilicata, e fa parte del pacchetto di misure a sostegno dell’emergenza Covid-19, approvato dalla giunta regionale nella fase di prima emergenza.





