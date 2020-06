(ANSA) – POTENZA, 19 GIU – “Accelerazione delle procedure degli avvisi pubblici e delle liquidazioni degli stati di avanzamento per gli investimenti, completamento della transizione digitale, conseguire con la Cassa depositi e Prestiti il rapido pagamento dei crediti, accelerazione delle procedere e sblocco immediato delle opere pubbliche cantierabili, semplificazione e accelerazione degli iter autorizzativi per le fonti rinnovabili, tempi certi per la bonifica delle aree Sin di Tito e Valbasento e investimenti in chimica verde”.

Sono i punti principali di un documento che il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, e il direttore generale Giuseppe Carriero, hanno presentato oggi a Potenza al presidente della Regione, Vito Bardi. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram