(ANSA) – POTENZA, 18 MAR – Sono 31 i casi di coronavirus registrati finora in Basilicata: l’ultimo riguarda un dipendente dell’area amministrativa del Crob di Rionero in Vulture (Potenza). In un comunicato la struttura sanitaria ha reso noto che “sono stati già messi in atto tutti i protocolli nazionali e regionali per la gestione dell’emergenza coronavirus a tutela dell’utenza e dei dipendenti”.



