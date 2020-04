(ANSA) – POTENZA, 06 APR – I contagiati da coronavirus in Basilicata sono in totale 263: è il risultato – secondo quanto reso noto dalla task force regionale – dell’esame degli ultimi 130 tamponi, con 121 risultati negativi e nove positivi. I nuovi positivi sono a Matera (cinque), Montescaglioso, Moliterno, Paterno e San Giorgio Lucano (uno ciascuno). Finora in Basilicata sono stati eseguiti 3.061 tamponi. I morti per l’epidemia sono 13, mentre le persone guarite sono 12.



