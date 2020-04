(ANSA) – POTENZA, 05 APR – Sono in totale 255 i contagiati da coronavirus in Basilicata: il calcolo è in parte il frutto dei risultati degli ultimi 166 tamponi analizzati, con 152 risultati negativi e 14 positivi. Lo ha reso noto la task force regionale.

I nuovi contagiati sono a Bernalda (due), Matera (otto), Montescaglioso (uno), Potenza (due) e Rotonda (uno). I 255 contagiati sono stati individuati con 2.931 tamponi: i morti finora sono 13 e undici le persone guarite.



