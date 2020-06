(ANSA) – POTENZA, 31 MAG – Zero nuovi contagiati negli ultimi quattro giorni e solo quattro ricoverati in un solo ospedale, quello di Potenza: sono i dati dell’emergenza sanitaria in Basilicata, nelle ultime 24 ore. Secondo quanto reso noto dalla task force regionale, infatti, sui 459 tamponi analizzati nessuno è risultato positivo. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram