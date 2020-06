(ANSA) – POTENZA, 09 GIU – “Con la stagione estiva oramai alle porte, la Regione Basilicata continuerà a garantire condizioni di sicurezza ai cittadini lucani, ma ci stiamo attrezzando per accogliere adeguatamente le persone che, come ogni anno, sceglieranno la Basilicata come meta delle proprie vacanze”. Così l’assessore regionale alla salute, Rocco Leone, a margine di un incontro con il sindaco di Maratea (Potenza), Daniele Stoppelli, che si è svolto stamani, e Potenza. (ANSA).



