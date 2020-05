(ANSA) – POTENZA, 07 MAG – “Le attività del Distretto continuano in totale sicurezza: abbiamo effettuato lo screening a tutto il personale sanitario delle sedi di Villa d’Agri, di Sant’Arcangelo (Potenza) e degli ambulatori periferici con esito negativo per tutti i tamponi analizzati, ed è risultato negativo anche il terzo test di controllo dei nostri operatori inizialmente trovati positivi”. Così, in una nota diffusa dall’Azienda sanitaria di Potenza (Asp), il direttore del Distretto di Villa d’Agri, Antonio Sanchirico. (ANSA).



