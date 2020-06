(ANSA) – POTENZA, 12 GIU – “Continua la collaborazione fra la Regione Basilicata e la Rai, per far conoscere ad un vasto pubblico le bellezze della nostra regionale”. Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, annunciando che la Basilicata sarà “protagonista di sei puntate della trasmissione ‘Linea Verde’, che andranno in onda da luglio a settembre su Rai Uno”. Oggi si è infatti svolta una riunione del gruppo di lavoro regionale “che affiancherà la Rai – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale – per una narrazione del territorio tutta lucana”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram