(ANSA) – POTENZA, 24 GIU – “Salutiamo con grande soddisfazione la nomina del senatore Pasquale Pepe a capo del ‘Dipartimento per il Mezzogiorno’ della Lega”. Lo ha detto, in una dichiarazione, il sen. Roberto Marti, segretario regionale della Lega Basilicata. Nel 2018, Pepe, sindaco di Tolve (Potenza) e vicepresidente della Commissione antimafia, è stato il primo parlamentare della Lega eletto in Basilicata. (ANSA).



