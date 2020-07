(ANSA) – POTENZA, 10 LUG – Dal 13 luglio si svolgerà a Vietri di Potenza (Potenza) il progetto “I muri della Legalità”, nell’ambito del festival di arte urbana “Osa Around”, per “portare le avanguardie artistiche del settore in giro per il Sud Italia”.

Il progetto, – è scritto in una nota del Comune – prevede la realizzazione di quattro murales di grosse dimensioni. Il primo verrà realizzato dal 13 al 19 luglio, quando farà tappa in paese Antonino Perrotta, in arte Attorep, artista che si esibirà nella realizzazione del primo murales in via Dante Alighieri, e “ritrarrà una bambina mentre annaffia la sua terra, simbolo del rispetto dell’ambiente, dell’appartenenza alla propria storia ed esempio di purezza e legalità”. L’opera sarà inaugurata il 19 luglio. (ANSA).



