(ANSA) – MATERA, 30 GEN – Matera è stata la capitale europea della Cultura “che, in assoluto, ha registrato il tasso di crescita turistica più alto”: è uno dei dati emersi a Matera – che è stata Capitale nel 2019 – in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione della Fondazione Matera-Basilicata 2019. I dati definitivi – è stato spiegato – sono in via di elaborazione e saranno definitivi nei prossimi giorni, ma ve ne sono già di disponibili. Fra questi, i 70mila “passaporti” venduti (il documento per assistere a tutte le manifestazioni in programma lo scorso anno, finito nelle mani di turisti nel 65 per cento dei casi e di lucani nel 44 per cento). (ANSA).



