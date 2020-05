(ANSA) – MATERA, 27 MAG – Il progetto del “Vicinato a Pozzo” del Comune di Matera, inaugurato il 7 settembre 2019 e considerato il “primo tassello del Parco della Storia dell’Uomo”, ha vinto il “Premio Gianluca Spina per l’Innovazione Digitale nei Beni e nelle Attività Culturali”, assegnato oggi dall’Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano, al termine di un convegno sul tema “Dall’emergenza, nuovi paradigmi digitali per la Cultura”.

Lo ha reso noto il Comune di Matera, città che nel 2019 è stata Capitale Europea della Cultura, ricordando che “al premio hanno concorso 35 progetti presentati dalle più importanti istituzioni culturali del Paese. Il ‘Vicinato a Pozzo’, unico progetto del Sud, ha vinto per la capacità di rappresentare un modello virtuoso di programmazione strategica legato alla valorizzazione tecnologica del patrimonio artistico e culturale del territorio”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram