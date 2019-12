(ANSA) – MATERA, 27 DIC – Nel 2019, in provincia di Matera, sono state finora 51 le persone arrestate e 317 quelle denunciate dalla Polizia: i dati sono stati resi noti stamani dal questore Luigi Liguori, nell’ormai tradizionale scambio di auguri con i giornalisti, i cittadini e i turisti che si è svolto in piazza Vittorio Veneto, nel pieno centro storico della città dei Sassi. Il questore ha evidenziato “il notevole impegno nell’anno da Capitale europea della Cultura: così come il ‘brand Matera’ – ha aggiunto Liguori – si è confermato anche quello della sicurezza”.



