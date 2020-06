(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Il centrodestra esprimerà candidati unitari anche alle Comunali. L’accordo raggiunto, “in un clima di grande collaborazione, prevede che la Lega indichi i candidati in alcune città del Centrosud fra cui Reggio Calabria, Andria, Chieti, Macerata, Matera, Nuoro, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia esprimeranno candidati in altre città al voto”. Lo annunciano in una nota congiunta Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram