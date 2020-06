(ANSA) – POTENZA, 10 GIU – “Il tema della sanità è avvertito come prioritario in Basilicata e nelle altre regioni, come ho avuto modo di constatare confrontandomi con gli altri presidenti italiani. Dopo aver affrontato con risolutezza la situazione straordinaria legata al Covid-19, le nostre strutture sanitarie devono tornare a dare risposte ai cittadini in tutti gli ambiti medici e per l’avvio dei processi organizzativi diventa stimolante il confronto e il contributo dei diversi soggetti in campo, inclusi i sindacati”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo nel corso dell’incontro sulla riapertura delle attività sanitarie. (ANSA).



