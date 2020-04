(ANSA) – POTENZA, 23 APR – “Per esaminare, nell’attuale periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, l’attività di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità”, il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha convocato per domani, venerdì 24 aprile, alle ore 11, l’Osservatorio regionale per la prevenzione del fenomeno dell’usura.

Durante la riunione – secondo quanto reso noto in un comunicato diffuso dalla Prefettura di Potenza – “particolare riguardo” sarà rivolto “alla salvaguardia dell’accesso al credito legale da parte degli operatori economici e delle famiglie, in un’ottica di prevenzione del fenomeno dell’usura e della regolare ripresa dell’attività economica”.



