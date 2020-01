(ANSA) – POTENZA, 23 GEN – Nel 2019, a Potenza, il limite previsto per l’ozono troposferico – “un inquinante tipicamente estivo” – è stato superato per 50 giorni. Il dato emerge dal rapporto “Mal’aria” di Legambiente. Il limite previsto dalla legge per l’ozono troposferico – ha ricordato Legambiente – “è di 25 giorni all’anno con una concentrazione superiore a 120 microgrammi per metro cubo (calcolato sulla media mobile delle otto ore)”.



