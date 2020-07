(ANSA) – MATERA, 11 LUG – Ha picchiato la moglie e l’ha poi inseguita con un coltello, ma la donna, anche grazie all’aiuto di due dei suoi tre figli minorenni, è riuscita a fuggire e a chiudere in casa l’uomo: in evidente stato di ebbrezza, il 41enne, di origine straniera e con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia, intervenuta in una contrada di Matera.

Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, l’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato. (ANSA).



