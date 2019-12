(ANSA) – POTENZA, 23 DIC – Circa 600 grammi di marijuana sono stati trovati dalla Polizia in un centro di accoglienza alla periferia di Potenza: un richiedente asilo, di 39 anni, originario della Nigeria, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e altre tre persone sono state segnalate come assuntori. La droga, secondo quanto reso noto stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, era nascosta nella struttura, alla base di un lavandino tra gli alimenti, per attenuarne l’odore, ed è stata trovata grazie a un cane antidroga.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram