(ANSA) – POTENZA, 15 GEN – Il ponte “Musmeci”, progettato a Potenza dall’ingegnere Sergio Musmeci e inaugurato nel 1976, avrà il suo restauro conservativo, che sarà realizzato il prossimo anno al termine del concorso e della fase progettuale, con circa tre milioni di euro per gli interventi, e circa 350 mila euro per la progettazione, da fondi Po-Fesr 2014-2020, nell’ambito del programma di investimento territoriale integrato per lo sviluppo urbano della città. Il bando è stato presentato stamani, a Potenza. Il ponte nel 2003 è stato dichiarato dal Ministero per i Beni culturali “monumento di interesse culturale”.



